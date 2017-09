Kas Sildaru pääseb Ibrahimovicist kergemini?

Põlve ristatside venitus või rebend on sportlaste seas väga levinud vigastus, sest see võib tabada igal ajal ja igal juhul, kui põlv veidi ebaloomulikult küljele väändub. Probleemiks on aga vigastuse tõsiduse täpne diagnoos – täpsemalt vahe tegemine, kas tegu on venituse või rebendiga.

Venituse puhul võib taastumisaeg piirduda kahekuulise puhkusega, rebendi puhul käib jutt minimaalselt kuuekuulisest võistluspausist. Ilmselt ei näidanud Eestis läbi viidud uuringud, et tegu on kindlasti rebendiga, sest sellisel juhul ei oleks juttugi Lõuna-Koreas võistlemisest. Täpne diagnoos võib selguda aga alles (potentsiaalse) operatsiooni käigus – siit ka põhjus, miks praegu ei saa üht või teistpidi öelda midagi kindlat Sildaru potentsiaalsest olümpiamängudel osalemisest. Ristatisideme rebendi puhul on võimalik tervenemine ka ilma operatsioonita, aga juba lihtinimesel tähendaks see märkimisväärselt suurenenud ohtu vigastuse kordumisele, rääkimata siis tippatleedist.

Üks sportlane, kes praegu rängast rebendist taastub, on Manchester Unitedi ründetäht Zlatan Ibrahimovic. Rootslane sai viga aprilli lõpus ning tema prognoositav jalgpalliväljakutele naasmine leiab aset alles oktoobris, et kuus kuud hiljem. Samas tuleb meeles pidada, et kuigi Ibrahimovic on ise väitnud, et tema paranemiskiirus on arste hämmeldanud ning teda soovitakse pärast karjääri lõppu lähemalt uurida, on tegu siiski 35-aastase vutiveteraniga. Kuidas reageerib ja kui kiiresti paraneb 15-aastase Sildaru keha, on teadmata. Siit ka otsus OM-otsusega paar nädalat oodata ning konsulteerida esmalt spetsialistidega.