Olümpiamängude korraldajad seisavad silmitsi järgmise probleemiga

Näiteks Hiinas on paljud turismireisid Lõuna-Koreasse ohtliku olukorra tõttu tühistatud. Mängude korralduskomitee turundusega tegelev Eom Chan-wang kinnitas, et probleem on õhus. «Poliitiline olukord mõjutab piletimüüki. Hiinas on pileteid vaevu müüdud,» sõnas ta Reutersile.

18. septembri seisuga on veebruaris toimuvatele taliolümpiamängudele müüdud 312 000 piletit, mis on ligi 29,2% piletite koguarvust (neid on turul ligi 1,07 miljonit). Siiski loodetakse PyeongChangi meelitada elamusturiste erinevate kuulsuste abil.

«Meie president on öelnud, et annab endast kõik võimaliku, et meil oleks rahulik olümpia. Lõuna-Korea ei võta Põhja-Korea probleemi tõsiselt. Välismaalased arvavad, et Lõuna-Korea on ohtlik kant, aga tegelikult on siin väga rahulik,» sõnas Eom.