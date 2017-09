Kelly Sildarut opereeriti, olümpial kriips peal

«Olles konsulteerinud erinevate spetsialistidega jõudis Kelly Sildaru perekond, koos arstidega järeldusele, et sportlase pikka karjääri ja täielikku paranemist silmas pidades on Uus-Meremaal vigastatud vasaku põlve opereerimine möödapääsmatu.

Kõigi huvides on, et täna vaid 15-aastane sportlane saaks parima võimaliku ravi ja kiiresti tagasi oma lemmikspordiala juurde. Suusaliit teeb kõik endast oleneva, et leida ja tagada sportlasele parimad võimalikud tingimused taastusraviks,» seisis Eesti Suusaliidu ametlikus teates.

Kelly Sildarut opereeris doktor Madis Rahu: «Kui pea nädal pärast traumat tehti põlvele esimene uuring ja konsiilium koos doktor Mihkel Mardnaga, siis uuring küll näitas esimese ristatisideme vigastust, aga põlv oli testidel küllaltki stabiilne. Seetõttu otsustati koos sportlase ja tema perekonnaga erinevate ravitaktikate üle otsustamiseks lisaaega võtta. Samuti uuriti erinevate arstide seisukohti lähtudes olümpiamängudel osalemise võimalusest ja arvestades noore sportlase tulevikku.

Eile korduval testimisel, kui põlve turse oli rohkem taandunud, esinesid ka selged ebastabiilsuse nähud. See omakorda tähendas, et esialgu ühe võimalusena kaalutud konservatiivne ravimeetod, kus oleks saanud operatsioonist hoiduda, tuli välistada. Lõikus andis kinnituse, et vasaku põlve esimene riststiside oli täielikult katki ja operatsiooni vajas ka menisk.

Sellisest operatsioonist täielik taastumine võtab reeglina aega 6 kuni 9 kuud, aga operatsioon ise on vaid 20% paranemisest. Põlv on küll stabiliseeritud ja eeldused täielikuks paranemiseks olemas, aga nüüd järgneb taastusravi, mis eeldab sportlaselt suurt tööd ja distsipliini, aga Kelly saab sellega kindlasti hakkama.»

Kelly Sildaru kommentaar: «Ma tänan kõiki, kes mind nendel minu jaoks väga keerulistel nädalatel on aidanud ja mulle kaasa elanud. Suur tänu Madis Rahule ja Mihkel Mardnale, kes tagasid meile kogu info, leidmaks parim ravitaktika, et ma saaksin võimalikult hästi valmistuda järgmiseks hooajaks. Olümpiamängudel osalen sel korral pealtvaatajana ja olen ilmselt oma võitluskaaslaste suurimaid fänne.

Nagu olen ka varem öelnud, siis vigastused käivad iga spordialaga kaasas, aga need tuleb täielikult välja ravida, et järgmiste võitude poole püüelda ja võimalikult pikalt oma armastatud spordialaga tegeleda saaks.»