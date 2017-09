Ajajoon: Kelly Sildaru teekond Eesti rahva südamesse

2015

14. detsember Kõigest 13-aastane Kelly paneb USA ühe suurema telekanali NBC kommentaatorite ahhetuste saatel Colorados Breckenridge'is pargisõidus ühel mainekamal ekstreemspordivõistlusel kõik nimekad konkurendid paika ja teenib Dew Touril esikoha.

NBC Sportsi kommentaatorid olid Sildaru võistlusest samuti vaimustuses ja teatasid, et eestlanna nimi tasub tulevikku silmas pidades kindlalt meelde jätta. «Ma ei tea siiani, kuidas ta neid trikke teeb,» tõdeti NBC Sportsi eetris. «Sõnu polegi vaja, kui ta teeb nii häid sõite.» Sildaru ise loodab, et saab kutse X-mängudele.

Detsembri lõpus toimuv aasta sportlase valimine tekitab skandaali: EOK keeldub Sildarut aasta naissportlaseks nomineerimast. Põhjendus: Sildaru on liiga noor. Sildaru pälvib siiski rahva lemmiku tiitli.

2016

27. jaanuar Sildaru teenib X-mängude kutse, aga olukord on ärev: väikese kehakaaluga Kelly ei saa Aspenis kuidagi hoogu sisse. Uus päev toob aga ka hoo ning Sildaru kroonitakse ajaloo noorimaks talviste X-mängude võitjaks.

«Ma ei oska midagi öelda, olen nii õnnelik!» lausus Sildaru pärast võitu kiires intervjuus. Temalt küsiti ka, mis tunne on võit saada juhendajast isa kõrval. «See oli tõesti tore, sest ta on olnud mulle nii suureks toeks!»

Sildaru läheb ajalukku veel ühe vahva asjaga: nimelt tähistab ta võitu omanäolise tantsuga.

When you win #XGames gold at 13 years old... pic.twitter.com/xIgzX2x4XE — X Games (@XGames) January 29, 2016

24.-28. veebruar Sildaru kutsutakse Oslo X-mängudele, kus kogub Big Airis triki unnatural cork 720 eest kirja 84 punkti ja saab neljanda koha. «Tuleb rohkem pingutama hakata või midagi uut õppida, et järgmine kord ise võidaks,» sõnab ta.

12. märts Eestlanna võidutseb European Freeski Open võistlusel Šveitsis Laaxis, kui saab parima laskumise eest 95,16 punkti. Märtsi lõpus tõuseb ta AFP naiste maailma edetabelis pargisõidu arvestuses esikohale, olles teeninud hooaja jooksul viis võitu ja kogunud 3875 punkti.

10. detsember Sildaru võidab teist aastat järjest Dew Touri freestyle-suusatamise pargisõidu. Hüppevõistlusel 86,33 punkti kogunud Sildaru saab oma parimal laskumisel 73,00 punkti, mis on küll päeva neljas tulemus, kuid üldvõiduks sellest piisab. Kahe ala peale kokku teenib Sildaru 159,33 punkti.

#KellySildaru took 1st place overall at #dewtour women Slopestyle, but @Maggie_Voisin had the highest scoring run in the jib zone. #DewTour pic.twitter.com/7OonEqjhZ2 — Dew Tour (@DewTour) December 10, 2016

Aasta lõpus jääb Sildaru aasta naissportlase hääletusel Ksenija Balta järel teiseks. Siiski võidab ta teist aastat järjest rahvahääletuse ning kuulutatakse parimaks noorsportlaseks.

2017

29. jaanuar Sildaru alustab Aspeni X-mänge Big Airi hõbemedaliga. «Hõbe on super, kuid need kaks punkti jäävad kripeldama. Samas sain hea emotsiooni homseks,» arvab Sildaru.

30. jaanuar Sildaru tõuseb kahekordseks X-mängude võitjaks, kui ta kroonitakse teist aastat järjest parimaks naiste pargisõidus. «Nii esimest korda võita kui ka võitu kaitsta on väga magus!»