Kelly supermajutus Pyeongchangis saab uue omaniku

«Kui Kelly läinuks võistlema, saanuks ametliku akrediteeringu lisaks temale ainult isa Tõnis. Tema suusahooldajaks võtnuks me suure tõenäosusega ühe tolle ala tippspetsi, kes kuulub ametlikult aga Prantsusmaa delegatsiooni koosseisu. Meil jäänuks vaid aumeeste kokkulepet usaldada. Kelly mänedžeriga oli igatahes nii kokku lepitud,» selgitas Raju.

Eesti koondise taustajõudude hulgas ega töökorralduses seega ümberkorraldusi ei tule. «Kuna sportlasi läheb suhteliselt vähe, siis peavad niikuinii kõik natuke püksirihma pingutama. Aga kõigi suusad saavad määritud,» sõnas Raju.

Et Kelly tarbeks sisuliselt freestyle-suusatamise nõlva jalamile broneeritud majutuskoht läheb nö vett vedama, pole Raju hinnangul alust karta. «See asub niivõrd superkohas, et ei jää mulle näppu mitte mingil juhul. Ka ametlikud hotellitoad leiavad kindlasti uue omaniku,» oli taolistes asjaajamistes rikkaliku kogemustepagasiga Raju veendunud. Ta lisas, et lennukipileteid ei olnud EOK Sildarudele veel ostnud.