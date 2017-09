Kalle Palling: Sildarul pole mõtet pooliku ettevalmistusega olümpiale minna

«Nüüd tuleb oodata sportlase täielikku paranemist, mis on nii tema enda kui kõikide teiste huvides,» rääkis Eesti suusaliidu liige Kalle Palling ERRi sporditoimetusele.

Sildaru vigastas üle-eelmisel nädalal Uus-Meremaal treeningul kukkudes põlve ning Eestis tehtud uuringud näitasid, et suusataja vigastas põlve ristatisidet, mida täna hommikul opereeriti.

Palling lisas: «Arvan, et sinna pole mõtet tagasihoidliku ettevalmistusega minna. Isegi kui taastumine on imeline ja mõnevõrra kiirem, siis ettevalmistuseks kulub ikkagi oma aeg ja Kellyl on neid olümpiaid tulemas veel väga palju.»