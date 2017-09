Norralaste hirm: suusakuningannade ülevõim hakkab murenema

Eelmisel hooajal mahtus MK-sarja üldarvestuses esimese seitsme hulka neli norralannat – Heidi Weng võitis, Ingvild Flugstad Østberg oli kolmas, Marit Bjørgen viies ja Maiken Caspersen Falla seitsmes. Weng võitis ka tavadistantside ja Caspersen Falla sprindidistantside arvestuses. Rahvuste karika arvestuses oli Norra ülekaal ülivõimas, sest teise koha saanud Rootsit edestati enam kui paarituhande punktiga.

Ometi tekitab Löfshusile muret see, et norralannade seas ei kasva enam peale uusi tippsuusatajaid. «Olen murelik,» tunnistas Löfshus VGga vesteldes. «Imestame ka ise, miks uusi naisi maailmatasemel esile ei kerki.»

Praeguse naiskonna noorim liige Kari Øyre Slind saab oktoobri lõpus 26-aastaseks, ka Weng ja Ragnhild Haga on sarnaselt talle sündinud 1991. aastal. Flugstad Østbergil täitub novembris 27 eluaastat. Bjørgen on sootuks 37-aastane, ka olümpia järel võistlusradadele naasev Johaug saab suvel juba 30-aastaseks.

Norra meistrivõistlustel on meeste seas alati leidunud noori sähvatajaid, kuid naistest on viimane esiletõusja Weng, kes murdis 2013. aastal pildile 21-aastasena. Kümme aastat tagasi oli pilt veel parem, sest läbilöögi tegi toona 19-aastane Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Kaks aastat hiljem oli 18-aastaste Flugstad Østbergi ja Caspersen Falla kord. «Toona suudeti pildile tulla ja kohe esimesel hooajal ka rahvusvahelises konkurentsis särada, kuid nüüd pole noored enam tükk aega koondisessegi pääsenud. See on väga murettekitav,» tõdes VGle ka veterani staatusesse jõudnud Bjørgen.