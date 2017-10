Põhja-Korea mure lahenes

Kui Põhja-Korea spordijuhtide südamel oli enne PyeongChangi olümpiamänge suur mure, et olümpiakoondisesse ei kuulugi ühtegi sportlast, siis nüüd on see lahendatud. Iluuisutajad Ryom Tae-Ok ja Kim Ju-Sik tagasid endale olümpiapääsme Oberstdorfis peetud kvalifikatsioonivõistlusel.