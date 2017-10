Alusalu alustas olümpiale pürgimist Eesti rekordiga

Alusalu alistas selle tulemusega ka PyeongChangi taliolümpiale pääsemiseks vajaliku normi 7.20,00, kuid et starti lubatakse vaid 12 sportlast, on sellel distantsil Alusalu võistlemine ebatõenäoline. Eestlanna proovib lähiajal olümpiapiletit teenida 3000 meetri sõidus, kus pääseb püünele 24 sportlast. Olümpianorm on 4.12,00, Alusalule kuuluv Eesti rekord 4.13,82.