Eestlaste konkurent vigastas end õnnetul kombel

Lindström kirjutas oma blogis, et askeldas koos oma sõbraga katuseharja kallal, kasutades sõrgkangi.

«Kui ma sellega kangutasin, virutasin kuidagi sellega endale vastu. Tundsin koheselt, et midagi on valesti, aga ma ei teadnud, kas see läks otse silma või mitte. Võtsime kiiresti vastu otsuse, et peaksime traumapunkti minema ja kontrollima, kas haav vajab õmblust,» selgitas ta.

Alguses proovis Lindström koos abikaasaga ise haiglasse sõita, aga autos hakkas tal veelgi halvem. Lõpuks kutsus naine talle kiirabi. Haav vajas kolme õmblust ning preemiaks sai Lindström ka sinise silma.

Rootslane jätkab olümpiaettevalmistust, liitudes Rootsi koondisega Ruhpoldingus. «Ma võin teile öelda, et mul oli tõesti õnne, et lõin selle kangiga silma alla ja mitte otse silma. Siis ma ei oleks tõenäoliselt meeskonnaga laagrisse läinud,» teatas ta.