Videoblogi: Sildaru avaldas oma lõikuse kohta huvitava detaili

Sildaru murdis rangluu maikuus Lapimaal suusatades ning luu kokkukasvamiseks pandi rangluud toestama kruvi. Eelmisel nädalal käis Sildaru doktor Mihkel Mardna ja Madis Rahu juures viga saanud põlve ristatisidet opereerimas ning ühes sellega otsustasid arstid ka kruvi eemaldada.

Sildaru sõnul möödus ka põlveoperatsioon edukalt ning kuigi ta PyeongChangi olümpiale ei lähe, on ta lootusrikas.

«Päev pärast operatsiooni oli põlv natuke kange, aga mitte väga hull. Iga päevaga läheb paremaks. Tavaliselt kestab taastumine kuus kuni üheksa kuud, mis on väga pikk aeg. Aga usun, et jään ellu ning olen peagi lumel tagasi,» rääkis Sildaru.

Veel enne kui Sildaru Uus-Meremaal oma põlve vigastas, täitis ta ühe oma unistuse. 15-aastane suusataja proovis esimest korda elus benji-hüpet.

«Olen sõnatu... see oli üpris hirmutav. Kõige hirmsa on olla üleval ääre peal ning alla vaadata, sest see on nii-nii kõrge. Hea küll, mitte nii kõrge, aga see tundub kõrge,» sõnas ta pärast hüpet ning teatas, et tahab seda kindlasti korrata.