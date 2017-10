Martin Johnsrud Sundby: muretsen härra Kimi ja tema ameeriklasest kauboi pärast

«Jätame sportlased koju vaid siis, kui olümpiamängud ära jäävad,» ütles Norra Olümpiakomitee üks juhtidest Tore Øvrebø. «Mõistan, et inimesed on mures. Kuid kui keegi sportlastest tunneb, et on eriti mures, siis palun tal meiega ühendust võtta. Oleme situatsiooniga pidevalt kursis ning üldiselt on seal kõik rahulik.»

Norra suusataja Martin Johnsrud Sundby tunnistab, et tunneb kohati Põhja-Korea ja Lõuna-Korea vahelise konflikti pärast muret, ent ta ei seosta seda olümpiaga. «Oleksin ülbe, kui ütleksin, et ei muretse. Aga ma ei muretse nii palju Lõuna-Korea ja olümpia pärast kui härra Kimi ja tema ameeriklasest kauboi pärast,» ütles Sundby.