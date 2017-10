Head võistlust teinud Aigro diskvalifitseeriti

Kvalifikatsioonis 122,5 meetri pikkuse hüppe teinud ning selle eest 103,1 punkti teeninud Aigro hüppas võistluse esimeses voorus 131 meetri kaugusele. Siis märkasid aga kohtunikud, et tema varustusega on midagi valesti.

«Artti kutsuti kontrolli ja öeldi, et sul on jalanumber natuke väike ehk suusasaapa number oli natuke suurem kui jalanumber. Aga õnneks mure juba laheneb,» selgitas Postimehele suusahüpete ja kahevõistluse alaliidu juht Rauno Loit, et võistlushooajaks mure eestlast kummitama ei jää.

Olümpiahooaja eel on rahvusvahelise alaliidu reeglid karmimaks muutunud.

«Saksamaa, Austria, Norra proovivad kogu aeg, kuidas asju arendada, aga väikeriikidel pole sellist raha. Tehaksegi konkreetsed reeglid, millest üleastumine on disklahv. Meid see on seni soosinud, nüüd paneme jällegi midagi kõrva taha,» lisas Loit.

Aigro näitas Kligenthalis korralikke hüppeid: laupäeval oli ta 17., pühapäeval suisa kuues. Martti Nõmme oli nädalavahetusel 32. ja 34., GP-etapi kvalifikatsioonis leppis ta 92,5 meetri pikkuse hüppega ning 60. kohaga.

«Mõlemad poisid on saanud tegelikult hea hoo sisse, olümpiahooaeg tuleb põnev. Üldist pilti vaadates oleme jõudnud maailma tipule lähemale,» sõnas Loit.

Suusahüpete MK-sari saab avapaugu 17. novembril Wislas.