Norras treeniv Andreas Veerpalu: hooaja suurim eesmärk on pääseda olümpiale

«Hetkel olengi natuke väsinud, kuna alguses sai hea enesetunde pealt trennidega liialdatud. Seetõttu üritan praegu mõnda aega kergemalt võtta. Nüüd, kus hooaja alguseni on jäänud väga vähe aega, on motivatsiooni palju ja ootan juba kannatamatult lumele minekut. Hooaja kõige suurem eesmärk on pääseda olümpiale ja teha seal oma parimad sõidud. Kindlasti tahan hästi esineda maailma karikaetappidel ja teistel FIS võistlustel, et teenida Eestile juurde olümpiakohti,» kirjutas Veerpalu.