Laskesuusakuningas võttis vastu põneva tööpakkumise

«Tahame hiinlasi suusatama õpetada. Madshusel on Hiinas korralik võrgustik, seega on projektile juba põhi alla laotud. Minu töö on hiinlasi inspireerida ja neid suusatama õpetada,» selgitas Bjørndalen Expressenile.

Mõistagi on projekt seotud 2022. aasta taliolümpiamängudega, mis toimuvad Pekingis. «Kui suudame rohkem hiinlasi meelitada tegelema murdmaasuusatamise ja laskesuusatamisega, võib see pikemas perspektiivis meile kasuks tulla. Nendel aladel võistleb küll palju erinevaid rahvusi, aga teatud eliitseltskond on siiski võrreldes mõne suvealaga palju väiksem,» vihjab Bjørndalen maailma rahvarohkeima riigi vähesele talisportlaste hulgale.

Hiina suusatajatega on oma seos ka Eestil. Nimelt asus jaanipäeval esindusvõistkonna treenerina tööle Vahur Teppan.