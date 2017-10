Olümpiaboikoti mõttega liitus veel üks suurriik

Paar nädalat tagasi teatas Prantsusmaa spordiminister Laura Flessel, et kui julgeolekuolukord Korea poolsaarel halveneb, võib Prantsusmaa loobuda delegatsiooni läkitamisest PyeongChangi taliolümpiamängudele.

Seoses Põhja-Korea edukate raketikatsetustega – mitmel puhul on lennutatud rakett üle Jaapani Vaiksesse ookeani – on olukord Korea poolsaarel üha pingelisem.

«Loomulikult pole keegi sunnitud PyeongChangis startima. Inimesed mõtlevad ja aduvad olukorda väga erinevalt. Kui sportlased otsustavad sinna mitte minna, sest nad ei tunne end turvaliselt või mugavalt, siis saan sellest loomulikult aru,» sõnas Hörmann ning lisas, et kuigi mängud on rõõmus pidu, seatakse turvalisus esikohale. Sestap on Saksamaa valmis olümpiamänge boikoteerima.

«Kui risk suureneb, kui me tunneme, et minek on põhjendamatu või liiga ohtlik, teame kõik, mida tegema peame,» rääkis ta.