Mäesuusatamine - viis staari ihkavad kullapõua lõpetada

See aga tähendab, et Shiffrini neli aastat tagasi Sotšis välja öeldud eesmärk olümpial kõigil viiel individuaalalal kuldmedali võitmisest ei tundugi absoluutse utoopiana. Aastavahetuse paiku võitis ta 20 päeva jooksul 8 MK-etappi. Ent rõhutagem – ennekuulmatu oleks juba viiel alal medalile jõudmine.

Lindsey Vonn (33), USA. Kui Mikaela Shiffrinit peetakse USA-s mäesuusaprintsessiks, siis kuningannaks on Lindsey Vonn. Sarnaselt oma kodusele konkurendile nii sõidustiili kui ka hea välimusega pilke püüdev Vonn on võitunud rohkem MK-etappe kui ükski teine naismäesuusataja läbi aegade, ent on olümpialt teeninud vaid kaks medalit – 2010. aastal Vancouveris kiirlaskumise kulla ja ülisuurslaalomi hõbeda.

Vonni firmamärgiks on kujunenud võitlejamentaliteet. Ja tema suurimad vastased pole õigupoolest kunagi olnud kaasvõistlejad, vaid tõsised vigastused. Sotši mängud pidi Vonn põlvetrauma tõttu sootuks jätma vahele, ent nüüd on ta tagasi ja sugugi mitte halvemas hoos kui varem.

Marcel Hirscher (28), Austria. Olgugi, et Marcel Hirsher on jätkuvalt alles 20ndates eluaastates sportlane, võib teda juba praegu nimetada üheks kõigi aegade silmapaistvamaks ja stabiilsemaks mäesuusatajaks. Üksnes slaalomile ja suurslaalomile keskenduv austerlane on võtnud kuuel järjestikusel hooajal MK-sarjas üldvõidu. Ta on ainus mees legendaarse rootslase Ingemar Stenmarki kõrval, kes olnud MK-sarjas poodiumil enam kui sajal korral.