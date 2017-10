Lepingutüli jätkub: Eesti tippsuusatajad jäävad MK-sarjast eemale

Murdmaasuusatajad ehk Team Haanja peab suusaliidu ettevalmistatud lepingut arusaamatuks ning süüdistab liitu toetusrahade kinnihoidmises, suusaliit seevastu kinnitab, et leping on nendesamade sportlastega läbi arutatud kompromissi tulemus. Vaata kõnealust lepingut SIIT.

Juba eelmisel aastal ähvardas alaliit lepingu sõlmimisest keelduvaid sportlasi MK-etappidele mitte lubada. Siiski tehti sportlastele erand ning nad pääsesid võistlema. Lepingutüli jätkus suvel kui Team Haanja soovis lepingusse parandusi sisse viia, kuid Suusaliit ja EOK polnud sellega nõus. Septembris rääkis koondise peatreener Anti Saarepuu aga Postimehele, et tema enam tüliga ei tegele.

«Oleme sportlastele selgeks teinud, et meie kõige parem relv on tulemused. Kui algul ka mitte MK-etapil, siis on meil kontinentaalkarikavõistlused ja Skandinaavia karikas. Üritan sportlastesse positiivset usku süstida, see lepinguteema pole ju maailma lõpp. Tahaks, et sportlased võimalikult vähe sellega kokku puutuks. Oleme uusi toetajaid leidnud ja praegu läheme talvele vastu nii, et ettevalmistus on kuni detsembrini ehk võistluste alguseni kaetud,» räägib ta. «Enne olümpiat on planeeritud veel üks pikk laager, aga usun, et saame hakkama.»

Eelmisel nädalal selgitas suusatajaid esindav vandeadvokaat Erki Kergandberg ERRile, et suusatajate ja suusaliidu vahel on erimeelsused seotud suusatajate Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolse ehk riigi rahastamisega, mis on seatud sõltuvusse suusaliidu poolt koostatud lepingu sõlmimisega. ema kinnitusel on eelnimetatud sportlastel juba 2014. aasta kevadest alaliiduga sõlmitud toetuslepingud, mis kehtivad kuni 2018. aasta PyeongChangi olümpiani ja neid toetuslepinguid ei ole tühistatud. Toetuslepingud on otseselt seotud olümpiamängudeks ettevalmistamisega.

Kes kuuluvad Team Haanjasse? Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Kaarel Kasper Kõrge, Karel Tammjärv ja Karl Erik Rabakukk. Treenerid on Anti Saarepuu ja Andrus Veerpalu ning füsioterapeut Kaire Leibak.