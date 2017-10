Zahkna 3000 meetri peal treenimisest: minu suusatamine näeb hetkel välja rohkem nagu matuserongis kulgemine

@renezahkna is superhappy to be back on skis but is fighting with emotions to hold himself back. Afterall 3000m is quite high for estonian whos highest “mountain” in homeland is 318m high ・・・ Väga mõnus on taas suuskadel olla, aga emotsioon ei tohi treeningut segada! 3000m kõrgusel suusatades kulub kehal kõvasti energiat, et siin hapnikuvaeses keskkonnas toime tulla. Niisiis näeb minu suusatamine hetkel välja rohkem nagu matuserongis kulgemine ja emotsionaalselt on ennast tagasi hoida pigem raske, eriti kui on sellised ilmad nagu siin pildil. Aga ilm mägedes muutub kiirelt ja selle pildi tegemisest järgmisel päeval oli mägi üldse kinni, kuna suure tormi tõttu kondlid ei liikunud. Hooaeg algab 48 päeva pärast!!! #estonianbiathlonteam #roadtopyeongchang2018 #roadtopyeongchang #biathlonworld #olympic #happyathlete #motivatedasfuck #glacier #sport #biathlon #estonia #eesti #mountains # @keiokits

A post shared by #estonianbiathlonteam (@estonianbiathlonteam) on Oct 10, 2017 at 1:15am PDT