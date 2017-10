USA mäesuusataja läheb Pyeongchangi viie kulla järele. On see reaalne?

Eelmisel aastal MK-sarja üldvõidu ning slaalomi võidu eest kaks kristallgloobust teeninud Shiffrin võitis neli aastat tagasi Šotsis kuldmedali slaalomis. Sel korral on tema ambitsioon teha olümpiaajalugu ning võita viis kuldmedalit. Seni pole aga keegi mäesuusatajatelt üle kolme kulla ühelt olümpialt koju viinud.

«Usun oma võimetesse ning minu ümber on tiim, kes usub minu võimetesse. Seetõttu julgen ka sellise asja välja öelda, isegi, kui see kõlab veidi ülbelt,» lausus Shiffrin. «Ma ei alahinda teisi sportlasi, sest tean, et mõni neist on samuti suuteline võitma kõik viis võistlust.»

Reaalsuses pakutakse Shiffrinile kolme, eriti hea stsenaariumi puhul ka nelja kuldmedalit. Slaalomis on ameeriklannal võimalik tulla esimeseks sportlaseks, kes suudab oma olümpiakulda kaitsta. Suurslaalomis lõpetas ta Sotši mängudel viiendana, kuid eelmise aasta MMil teenis juba hõbeda. Alpi kahevõistluses Shiffrin Sotšis ei osalenud, kuid eelmisel aastal sai ta kirja selle ala esimese MK-etapi võidu.

Ülisuurslaalomis pole Shiffrin veel kordagi võidurõõmu maitsnud, ent tema koht Pyeongchangi neljaliikmelises USA koondises peaks ka sel alal kindel olema.

Kiirlaskumine on kõige ebatõenäolisem ala, kust Shiffrinilt tegusid oodata. Ta osales esimest korda kiirlaskumise MK-etapil mullu, kui sai kirja kaks võistlust. Lisaks on tal raske kiirlaskumises üldse neljaliikmelisse koondisesse saada, sest ees on sellised nimed nagu Lindsey Vonn, Julia Mancuso, Laurenne Ross, Jackie Wiles ja Stacey Cook.