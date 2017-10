Tokyo olümpia korraldajad avalikustasid hästi hoitud saladuse

Intsident juhtus kõigest kaks kuud pärast seda, kui Tokyo oli saanud 2020. aasta olümpiamängude korraldusõiguse. Sestap otsustati ka juhtunut saladuses hoida. «Ma ei suutnud inimeste unelmaid purustada,» selgitas anonüümseks jäänud ametnik AFP-le.

«Nägin oma silmadega, et tuli kustus 21. novembril. Süütasime selle uuesti ning see lõõmas kaks nädalat, aga ma arvasin, et sellest pole kasu,» rääkis ta.

19-aastane Yoshinari Saki Tokyo olümpiatuld süütamas 1964. aastal / Topography/

Et 2020. aasta olümpiamängude valguses on soovitud just 1964. aasta Tokyo olümpiatuld kasutada, otsustati lõpuks tõega lagedale tulla. Siiski on nö uus tuli suutnud põlema jääda ning seda hoitakse spetsiaalsetes tingimustes.