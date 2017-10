Võit iga hinna eest?

Aga kas ikka on? Kui see, kes seisab pjedestaali kõrgeimal astmel, on tarvitanud, ütleme, näiteks anaboolseid steroide, kas ta siis on ikka võitja? Kui ta on meelega takistanud konkurenti parimat tulemust saavutamast, näiteks pannud suusarajal kaasvõistlejale kepi ette, nii et too kukub, kas ta siis on võitja? Kui ta on rikkunud reegleid, näiteks läbinud maratonil lühema distantsi, n-ö lõiganud, kas ta siis on võitja?

Tippsport on armutu. Sa oled kas võitja või kaotaja. Kõik ei pea sellisele pingele vastu, ei vaimselt ega füüsiliselt. Mõni loobub, mõni on sunnitud loobuma, mõni otsib võimalust mitte loobuda. Ja leiab selle dopingus, lõikamises, kepi ette panemises. On raske uskuda, et ta ei teaks, millega riskib. Küsimus on pigem selles, kas risk on seda väärt. Tippsport nõuab palju, aga võib ka palju anda. Au, kuulsuse, raha. Kümme aastat tipus võib kindlustada inimeste palava armastuse ja imetluse ning materiaalsetest muredest vaba elu. Kindlasti on see midagi, mida tasub eesmärgiks seada. Küsimus on vaid: kas selline võit on ikka võit?

See kehtib tippspordi kohta, aga medalil on ka teine külg – harrastussport. Harrastussportlased võib jagada laias laastus kaheks: need, kellele lihtsalt meeldib sportida, ja need, kelle jaoks on võit sama tähtis kui tippspordis.

Julgen ka ennast harrastussportlaseks pidada: jooksen pea iga päev pool kuni kolmveerand tundi ja mängin kaks korda nädalas tennist. Tõsiste tegijate meelest olen muidugi naljanumber, kuid minu enda jaoks on see täiesti piisav. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Küsimus on hoopis, mis sunnib mind seda tegema. Selle asemel võiks ju ennast hoopis mõnusalt diivanile laiali laotada ja… näiteks vaadata telekast jalgpalli. Nojah, siis oleksin küll hoopis tugitooli-, mitte harrastussportlane. Mitte et selles minu silmis midagi laiduväärset oleks. Tunnistan täiesti ausalt üles, et kui pildikastist vähegi tennist näidatakse, olen ka mina seal ees. Tennis on alati olnud minu suur kirg ja armastus. Et aga asi lihtsalt tagumiktundidena kirja ei läheks, püüan meelde jätta proffide erilisi eest- ja tagakäelööke, tilkpalle ja jalge vahelt lööke, et need siis kohe esimesel võimalusel ise platsi peal järele proovida. Ah et kas tulevad välja ka? Muidugi ei tule! Aga ma naudin iga viimast kui hetke selle üritamisest.

Seega on esimest tüüpi harrastussportlase üheks peamiseks liikumapanevaks jõuks armastus mingi spordiala vastu, aga ka lihtne rõõm enda liigutamise üle, hea enesetunne. Pean siinkohal tunnistama, et jooksmine on minu jaoks alati pisut… tuim ala olnud – lihtsalt jooksed ja jooksed ja midagi nagu ei toimu. Olen seda arvanud peaaegu terve elu, kuni mõni aeg tagasi jõudis mulle äkki kohale, et jooksmise ajal on väga mõnus süüvida mõtetesse, millele muul ajal eriti aega ei jää, n-ö elu üle järele mõelda. Näiteks kasvõi selle üle, kas on vaja alati, veri ninast väljas, kõigist parem olla.