Depressiooni alistanud suusatäht: pisarad on valatud

Veidi pärast Sotši olümpiamänge tunnistas Kowalczyk, et vaevleb depressiooni käes. Ta ütles avalikult, et depressioonilangemise põhjuseks oli 2013. aastal aset leidnud nurisünnitus. Poolatar ei kahetse, et avaldusega esines, sest just sealt sai ta jõudu enda leidmiseks.

«See päästis mu. Sain selle endast välja ning alustasin uuesti võitlust. Praegu, kui keegi küsib mult juhtunu kohta, siis osutan sellele kui «endine Justyna». On hetki, mil tunnen temast puudust, olla tugev ja ülbe nagu tema, aga tegelikult on kõik hästi. Suutsin august välja ronida, kuigi see teekond veel kestab. Paljud inimesed ei mõista, miks ma nii palju naeratan. Naeratan, sest nutsin omal ajal palju.»

Nüüd nutab ta enda sõnul vähem. «Pisarad on valatud. Tean, et ei aidanud oma looga mitte ainult iseennast, vaid paljusid teisi depressiooni all kannatanuid. Täna pole ma mitte kehvem, ma olen lihtsalt teistsugune.»

Elumuutusega seoses on Kowalczyk leidnud aega ka tegevusteks, millega ta varem pole tegelenudki. Näiteks käis ta hiljuti elus esimest korda loomaaias. «Seda iseloomustatakse kui «sest mul polnud varem aega.». Tänavu olen neli-viis korda kinos käinud, enne seda polnud ma 18 aastat kinno jõudnudki,» tõdes ta.

Olümpiamängudeks valmistub Kowalczyk seekord teisiti. Ta ei osale Tour de Skil ning treenib eelkõige klassikadistantside nimel. Juba möödunud aastal kinnitas ta, et pärast kahte põlveoperatsiooni on vabatehnikas sõitmine talle valulik. Siiski ei julge poolatar täie kindlusega väita, et need olümpiamängud jääksid talle viimaseks.

Pyeongchangi olümpiamängude rajad talle aga istuvad: aasta alguses võitis ta olümpialinnas peetud MK-etapil naiste 7,5+7,5 km suusavahetusega sõidu.

«Pärast Sotši olümpiamänge olin kindel, et need on minu viimased olümpiamängud ja ma ei tule tagasi. Aga minu vanad purjed saavad üha enam tuult. Kas need on minu viimased mängud? Ma ei tea, ma ei taha seda öelda.»