Video: jooksulint võtab olümpiaks valmistuva sprinteri kõik jõuvarud ära

24-aastane britt treenib hooaja suurimaks võistluseks koos rahvuskaaslaste Andrew Youngi ja Andrew Musgrewiga. Kui eelnevalt mainitud meessprinterid on suusasõpradele tuttavad, siis Taylori näol on tegemist suusatajaga, kelle parim koht tiitlivõistlustel on neljandas kümnes.

Working hard for podiums at @pyeongchang2018 with another brutal session on the treadmill before we hit the snow @TeamGB #pathtopyeongchang pic.twitter.com/GtXNyUvsZi