Millised eesmärgid seadsid hooajaks Kristjan Ilves ja teised Eesti kahevõistlejad?

«Eelmise hooajaga tuleb rahul olla, kuigi tervet hooaega löögihoos olla ei suutnud. Algus oli hea, vahepeal kaotasin hüppemäel enesekindluse, aga lõpp läks taas hästi, mis lisas enesekindlust ja motivatsiooni uueks hooajaks valmistumisel. Hindeks nõrk neli, aga suur samm edasi tipu suunas,» võttis Ilves kokku hooaja 2016-17, kui ta võitis kolm kontinentaalkarikasarja etappi ja sai MK-sarjas kokkuvõttes 42. koha (parim üksiktulemus oli 14. koht).

«Peamine muudatus uue hooaja eel on, et treenin rohkem, targemini ja professionaalsemalt. Kevadel suusatasin 1000 kilomeetrit, mis andis alla meeletu põhja, millele ehitame nüüd peale intensiivsemaid treeninguid. Hüppemäel pole vorm läinud kehvemaks, vaid paremaks. Kvaliteetsete hüpete arv on tõusnud. Ma ei käi niisama hüppamas, vaid olen alati õiges olekus.

Seis on päris hea mõlemal alal. Nii valmis pole ma kunagi olnud ja ootan hooaega. Suviste võistlustega kogusin meeletult enesekindlust, mis on väga tähtis, sest just see on minu puhul varem vahel takistuseks saanud – võimed on olemas, aga mõistus läheb kergesse lühisesse. Suviste võistlustega sain eesotsas finišeerimise maitse suhu ja tahan seda talvelgi kogeda. Minu kõige suurem siht on olümpiamängudel kümne parema seas ja 100% õnnestumise korral olen võimeline selle tulemuse ära tegema,» rääkis Ilves.

Karl-August Tiirmaa: «Eelmine hooaeg kulges tõusvas joones. Üle mitme aasta hakkas paremini minema. Hüpped läksid paremaks, aga mitte heaks. Suvega on hüpped stabiilseks läinud ja üldine vorm samuti veidi paranenud. Loodetavasti jätkub samamoodi. Eesmärk on MK-sarjas stabiilselt punktikohtadele jõuda. Tähtsamad võistlused on olümpiamängud ja kodune Otepää MK-etapp, kus võistlen koduradadel ja vanaema tuleb kah võistlust vaatama.»

Han-Hendrik Piho: «Vaeva on nähtud, aga tööd on veel teha. Erinevalt eelmistest hooaegadest harjutan nüüd koos koondisega. Kui suvel tegime rohkem ühistrenne, siis vastu talve on harjutamine läinud veidi enam individuaalseks. Kui homme oleks esimene MK-etapp, siis saaksin madala hinde, aga õnneks on kuu veel aega, mille jooksul tuleb väga efektiivselt tööd teha. Eesmärk on olla heas löögihoos jaanuarist olümpiani ja saavutada stabiilsus MK-punktikohtade mõttes.»

Kail Piho: «Eelmine hooaeg oli kohutav, viimase 10 aasta üks kehvemaid. Aga raskustest tuleb end ise välja võidelda. Ettevalmistus on läinud tõusvas joones, füüsiline pool on täitsa hea, tehniline pool tahab timmimist. Siililegi selge, et minu puhul sõltub kõik hüpetest – kui suudan ära parandada mind aastaid kummitanud vea, siis saan ka MK-sarjas punktidele võistelda. Näen end tänavu eelkõige tiimimehena. Individuaalselt tahaks üle pika rusikaga vastu rinda lüüa ja öelda: kurat, tuli ära!»

Kahevõistlejate peatreener Andrus Ilves: «Rohkem mehi ja rohkem konkurentsi on igati positiivne. Iga mehega on natuke erinevad lood. Kõik päris loodetud tasemel ei ole, aga õnneks on veel üks kuu aega. Ei ole katastroof, kui poisid kohe esimesel etapil kõige paremaid tulemusi ei tee. Aga jaanuaris tuleb vorm tulemusteks realiseerida ja meeskonnaga olümpiale pääseda.»