Venelased näevad siiski olümpiamänge

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas detsembri algul, et Venemaa sportlased peavad eesootavatel Pyeongchangi talimängudel võistlema olümpialipu all neutraalsete sportlastena. Protestiks lubas riiklik telekanal VGTRK loobuda mängude näitamisest. Nüüdseks on aga meelt muudetud.