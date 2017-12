Stockholm pühkis olümpiaunistuse poliitikute kiuste tolmust puhtaks

2026. aasta taliolümpiamängude ja paraolümpiamängude korraldajaks kandideerib jätkuvalt ka Stockholm, ehkki aasta algul liikusid uudised, et rootslased on soovist loobunud. Veebikülg insidethegames.biz väidab, et mitme allika kinnitusel on ROKi liikmed viimastel nädalatel korduvalt rootslastega kohtunud ja need vestlused on olnud viljakad.