Eestlaste meelisalad võivad olümpial jääda vaeslapse rolli

Täpsemalt on 1,07 miljonist piletist omaniku leidnud 655 000. Kõige populaarsemad on suusaalad, mille pääsmeid on maha müüdud 81% ulatuses. Ka lühiraja kiiruisutamine on publiku seas populaarne (74%).

Kõige kurvem saatus ootab aga alasid, mille vastu eestlaste huvi on kõige suurem. Nimelt on laskesuusatamise ja kahevõistluse piletitest müüdud vähem kui pooled. Praeguse seisuga on laskesuusatamise piletitest müüdud 41% ja kahevõistluse omadest 47%.

Lõuna-Korea uudisteagentuuri Yonhapi teatel kasvas piletimüük tänu olümpiatule tõrvikujooksule ning samuti on huvi tõusnud tänu värskele rongiliinile Soul-Pyeongchang.