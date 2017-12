Rootsi laskesuusatajate treenerit ei lasta olümpiale: olen ROKi ohver

Pichler on koos Magdalena Forsbergi, Helena Ekholmi, Anna-Carin Olofssoni ja Björn Ferryga võitnud kümneid MK-etappe ja tiitlivõistluste medaleid, kuid 62-aastase Saksa treeneri jaoks sai saatuslikuks koostöö venelastega.

Nimelt oli Pichler Sotši olümpiamängude ajal Venemaa naislaskesuusatajate treener ning kuigi Pichlerit on pikalt uuritud ning tema tegevusest ei leita mingeid dopingutõendeid, ei luba Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teda seoses Venemaa dopinguotsusega Pyeongchangi olümpiamängudele.

Kuigi Pichler proovis ROKi ametnikega ka eraldi rääkida, polnud tema püüdlustest kasu. «Tavaliselt saab karistuse korral võimaluse selgitada. Ma pole midagi teinud. See polnud õige otsus,» sõnas ta SVT-le.

Pichler rõhub sellele, et koos temaga töötas Vene naistega ka Vladimir Korolkevitš ning kui tema õpilased jäid dopinguga vahele, siis sakslase õpilased keelatud aineid ei tarbinud. «Ma polnud mingil juhul sellega seotud, isegi mitte üks protsent. Loomulikult võis palju asju minu selja taga juhtuda, aga ma ei teadnud sellest midagi!»

Rootsi suusaliit toetab Pichlerit, kuid möönis, et ei saa asjade käiku muuta. Ka Pichler andis mõista, et probleem on tema ja ROKi vaheline. «Jään koju ja teen plaani. Suhtleme Skype'i kaudu. Pole probleemi!»