Venemaa spordiminister: rünnakud meie suunas jätkuvad

Teatavasti viitas Kolobkov nädal tagasi toimunud juhtumile, kui Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) andis Lausanne’is rahvusvahelistele alaliitudele üle umbes 300 dopinguga patustanud Venemaa sportlase nime, mille nimekiri saadi Moskva dopingulaborist.

Kolobkovi sõnul pole Venemaa süüdistamisel aga mõtet. «Nii meil kui meie välismaa kolleegidel on aeg muule mõelda ja see kõik lõpetada. Peame võistlusteks valmistuma,» sõnas ta, kuid kinnitas, et tulgu, mis tuleb, on Venemaa valmis avatud kaartidega mängima. «Oleme selleks valmis. Meil pole midagi salata.»

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) käest riikliku dopinguprogrammi eest karmi karistuse saanud Venemaa sportlased tohivad Pyeongchangis võistelda vaid juhul, kui tõestavad ROKi erikomisjoni ees oma dopingupuhtust. Sportlased võistlevad aga olümpialipu all ning autasustamisel mängitakse neile olümpiahümni.

Kui Venemaa Olümpiakomitee (VOK) president Aleksander Žukov käis välja idee, et venelased võiksid võistelda alternatiivsetel olümpiamängudel, siis Kolobkov lubas, et olümpiale ei jäeta siiski minemata. «Olümpiasportlased Venemaalt» koosseisus peaks Kolobkovi andmetel võistlema vähemalt 217 sportlast.