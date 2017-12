Ustjugov: tahan maailmale näidata, et ka puhtad venelased on tugevad

Ustjugovil peaaegu polnudki küsitlusel konkurente, sest Tour de Ski võimas võit – Ustjugov jäi löömatuks seitsmest etapist kuuel – ning Lahti MMil saadud kaks kuldset ja kolm hõbedast medalit kõnelevad enda eest. Varem on ühelt MMilt suutnud viis medalit võita vaid legendaarsed norralased Petter Northug ja Björn Dæhlie. Ustjugovil on puudu vaid olümpiakuld, kuid...

Nagu intervjuu käigus selgus, vastasid suusataja treeneri Jegor Sorini hiljutised sõnad tõele: ta ei tea veel praegugi, kas ikka läheb olümpialipu all Pyeongchangi. «Ma lihtsalt treenin ja võtan päeva korraga. Kes teab, mis homme juhtub. Hetkel ma olümpiale ei mõtle,» sõnas Ustjugov.

Küsimusele, mida ta kogu skandaalist arvab, vastas Ustjugov: «Ma ei ole valmis sellest teemast veel rääkima. Kui hooaeg on läbi, võin oma arvamus välja öelda. Praegu aga ei taha ma oma mõtteid jagada.»

«Mul on häbi, et Rodtšenkov on venelane.»

Siiski on ta varem tunnistanud, et hetk, mil kuus Venemaa suusatajat stardikeelu said, jääb talle igaveseks meelde. «Olin just laagrist tagasi koju jõudnud ja vennal külas, kui üks ajakirjanik helistas ning küsis, kas oleksin valmis toimuvat kommenteerima. Läksin teisele korrusele, vaatasin aknast välja ja ühtäkki kangestusin hirmust. Hakkasin poistele helistama, et aru saada, mis on juhtunud. Ženja Belov selgitas.

Tunnistan ausalt, et ei tahtnud nädal aega mitte midagi teha. Läksin hommikuti kodust välja, et treeningule sõita... ja lõpetasin alati vanaema-vanaisa või sugulaste juures. Ma lihtsalt ei suutnud treenida. Olin šokis – kui habras ja kaitsmatu on sportlase elu... Veel päev enne Gällivaresse sõitu ei olnud ma kindel, kas lähen üldse kaasa. Otsus langes alles viimasel hetkel. Aga siis sain aru, et olin teinud õigesti – treeningute rütm oli abiks,» meenutas Ustjugov.

Ta lisas, et suhtleb oma õiguste eest jätkuvalt võitlevate kaasmaalastega pidevalt. Hirmu, et dopinguvari võiks ka tema enda kohale langeda, ta aga ei tunne. «Mida mul karta? Olen endas kindel. Ja olen ka poistes kindel. Ma tean, kuidas nad nende medaliteni jõudsid. Ja mind ei üllata, et kogu aeg tuuakse päevavalgele aina rohkem nimesid. Piisab Rodtšenkovi intervjuu vaatamisest, et aru saada, mis inimene ta on. Mul on häbi, et tegu on venelasega. Ta pole ju adekvaatne,» sõnas Ustjugov.

Välismaalastest vaatavad tema sõnul venelastele pisut viltu vaid ameeriklased ja kanadalased. «Aga soomlased ja norralased mõistavad. Martin Johnsrud Sundby ei ole pelgalt hea suusataja, vaid ka hea inimene. Kui keegi oleks kaks aastat tagasi öelnud, et sellises olukorras toetab meid just Sundby, ei oleks ma seda iial uskunud. Kuid ometigi täna nii on.»

Kas Ustjugov võistleb edaspidi võistluskeelu saanud sõprade nimel? «Mõtlen neile igal treeningul. Aga meist ei sõltu miski. Praegu tahaksin tegelikult mõelda vaid oma lemmiktegevusele: suusatamisele. Ja ma tahan kogu maailmale näidata, et venelased on esiteks puhtad ning teiseks väga tugevad,» lausus Ustjugov.