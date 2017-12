Rootsi legend astus Johaugi kaitseks välja: kas sportlane ei või arsti usaldada?

Stenmark tõi näiteks Rootsi keskmaajooksja Abeba Aregawi juhtumi. Naine jäi mullu aasta alguses vahele meldooniumi tarvitamisega, kuid juulis tema võistluskeeld tühistati. «Ta sai Rootsis kõvasti kriitikat, ehkki tema süüdi lõpuks ei tõestatudki. Jah, ta tarvitas keelatud südamerohtu, aga kas ta mõistis seda ka ise? Või andis ravimit talle arst? Kas sportlane peaks arsti usaldama? Minu meelest on see huvitav teema. Asju tuleb alati eri nurkade alt vaadata,» rääkis Stenmark.

«Sama käib Therese Johaugi kohta. Ta usaldas oma arsti ja see peaks olema lubatud,» lisas rootslane. Johaug sai oma saatuse teada augustis, kui talle määrati 18-kuuline võistluskeeld. See tähendab, et norralanna ei pääse ka Pyeongchangi olümpiamängudele.

Stenmark ise võistles 1970ndatel ja 1980ndatel aastatel ning on kindel, et sel ajal keegi keelatud aineid ei tarvitanud. «Ei, mitte mingil juhul. Ma isegi ei kuulnud jutte, nagu oleks mäesuusatamises keegi midagi lubamatut võtnud,» lausus 61-aastane rootslane.