Sundby sai astma kontrolli alla ning läheb venelastele lahingut andma

Hooaega hästi alustanud 33-aastane Sundby teenis esimestelt MK-etappidelt Kuusamos ja Lillehammeris teise koha. Edasi läksid tema tulemused järk-järgult halvemaks, mistõttu otsustas ta Toblachi MK-etapi poole pealt minna Oslosse uuringutele. Testid näitasid, et kuigi Sundby füüsiline vorm on tasemel, tekitab talle probleeme vana tuttav astma.

Mäletatavasti sai norralane kahe kuu pikkuse võistluskeelu ja jäi ilma nii 2015. aasta MK-sarja üldvõidust kui 2015. aasta Tour de Ski esikohast, sest tema dopinguproovist leiti liiga suur kogus Ventolini astmaravimit.

Norra suusafännide õnneks on Sundby suutnud viimase nädalaga astmahood kontrolli alla saada. «Mul on kogu aeg astmaga probleeme olnud, kuid loodetavasti on olukord nüüd stabiilsem, kui see oli enne jõule,» ütles suusataja NRK-le.

Kuna Sundbyl on astmaravimi tarvitamisega negatiivsed kogemused, pidi ta sel korral eriti ravikuuri tehes eriti hoolas olema. «Tuleb olla süstemaatiline ning hoolikas,» kinnitas ta.

Kuigi norralane on enda sõnul haiguse kontrolli alla saanud, ei kavatse ta Tour de Ski pärast liigseid riske võtta. «Kui mul tekib probleem, katkestan tuuri. Loodetavasti seda ei juhtu, sest vajan selliseid võistlusi, et olümpiaks vormi koguda,» jätkas Sundby.

Endine Norra laskesuusatamise treener ning NRK teleekspert Torgeir Bjørn usub, et Sundby on koos venelaste Aleksandr Bolšunovi ja Sergei Ustjugoviga kolm kõige tugevamat nime Tour de Skil.

Sunby, kes lõptes mulluse tuuri Ustjugovi järel teisena, usub samuti konkurentsitihedasse võistlusesse. «Minu eesmärk on taas suusatada ning teha seda võimalikult hästi. Tuuri võitja selgub tasavägises võistluses,» ennustas ta.

Eestlastest on Tour de Skil stadis Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ning Kristjan Koll. Tõsi, keegi kolmest tuuri lõpuni ei sõida. Veerpalu ja Koll sõidavad neli või viis etappi, Tammjärv sõidab kaasa kuni eelviimase etapini.