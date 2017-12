Video: osav mäesuusataja finišeeris kiirlaskumises ühe suusaga

1994. aastal sündinud Babicki kaotas laskumise algosas paremkurvis oma vasaku jala suusa, kuid suutis osavalt ühel suusal laskumise siiski lõpetada.

Finišis kaotas ta võitjale 36,47 sekundiga, mis mõistagi tähendas lõpetanute seas viimast ehk 67. kohta.

Not many skiers could finish a race on one ski



Take a bow, Pawel Babicki pic.twitter.com/ZFw8Bq00Dv