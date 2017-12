Nelja hüppemäe turneel debüteerinud Aigro: Oberstdorfi mägi vajas harjumist

«Täna (eile – toim) ei läinud kõik nii, nagu oleks soovinud. Olin esimest korda Oberstdorfi mäel ja vajas harjumist,» kirjutas Aigro oma Facebooki leheküljel. Kvalifikatsioonis 85,1 punkti kogunud Aigrot jäi lõppvõistlusest lahutama 22,4 punkti.

«Tagantjärele võib tõdeda, et esimene treeninghüpe tuli kõige paremini välja. Proovisin hüpet veel paremaks saada, aga lõpptulemus ei olnud see, mida soovisin. Kindlasti on siit asju, mida õppida ja õnneks läheb turnee edasi ja saan tulemust parandada.»