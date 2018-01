ROKi president: kõigi venelaste karistamine olnuks ebaeetiline

«Tegu näib olevat tegelikkusest hälbiva olukorraga: näeme, et otsuse vastu tahab lisaks Venemaa rahvale protestida ka asepeaminister Vitali Mutko, kes sai ise ROKilt eluaegse keelu,» sõnas Bach väljaandele Die Welt am Sonntag. Ühtlasi lükkas ta ümber väited, nagu oleks seesugune otsus langetatud soovist tulla vastu Venemaa presidendile Vladimir Putinile.

«Eelarvamusi püütakse aina süvendada. Mõned nõudsid täielikku olümpiakeeldu juba enne protsessi lõppu, aga igal inimesel ja organisatsioonil peab olema võimalus süüdistustele vastata,» lisas Bach. «Kõiki, kes polnud täieliku eemalejätmise poolt, nimetati ebaeetilisteks. Mõtlen tänaseni: kas puhaste sportlaste karistamine on siis eetiline?»

Samas leidis ta, et puhaste Venemaa sportlaste lipuvärvidest ja hümnist ilmajätmine ehk kohustus võistelda tähise «olümpiasportlased Venemaalt» all ongi neile sobilik kollektiivne karistus. «Tegu on noateral kõndimisega, kuid samas on selge, et neid sportlasi ei tohi häbistada,» sõnas Bach.

ROK on seni määranud olümpiakeelu 43 Venemaa talisportlasele. Kõik karistused on seotud 2014. aastal Sotši olümpiamängudel toime pandud dopingupettusega. Samas pole Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) veel kaugeltki kõiki karistusi kinnitanud. Bach tuletas siiski meelde, et 2006. aasta Torino olümpial Austria koondise ümber puhkenud skandaali puhul, kus ROK määras sportlastele samuti eluaegse olümpiakeelu, jäid kõik karistused CASis püsima.