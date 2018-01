Matti Nykänen: põrgu on minu eluga võrreldes tühiasi

Mägikotkast leida polnud seejuures sugugi lihtne: Dagbladet püüdis ta novembrikuus kinni Hispaanias, kus Nykänen andis ühes soomlaste kõrtsis kontserdi. «Põrgu pole minu eluga võrreldes midagi,» teatas Nykänen. «Pärast sportlaskarjääri lõppu asendus kõik, mis oli mulle tuttav, üleöö ebakindlusega. Astusin täiesti teise maailma,» sõnas ta.

Nüüd on ta aga ennast joonele saanud. «Elu on tore, tasakaalus. Olen õnnelik, keskendun õigetele asjadele. Valitsen ise oma tundeid. Näiteks käisin hommikul pooletunnisel jooksuringil,» kirjeldas Nykänen.

Eriti soojalt rääkis ta oma naises Piast. «Temaga kohtudes sain oma elu tagasi. Mulle on väga tähtsad ka bändikaaslased, sest nad on mulle toeks. Kui karjäär lõpeb, on sportlane tühi koht. Vähemalt mina tundsin end küll nii,» tõdes soomlane.

Samas ei julgenud ta lubada, et tempudega on lõplikult kõik. «Kogu Soome ootab, et ma jälle libastuksin,» ohkas Nykänen. «Mu suhe alkoholiga on hea. Või siis halb, sõltub, kuidas vaadata. Kõik on kontrolli all, probleeme pole. Hakkasin jooma, sest pelgasin inimesi. Alkoholi andis mulle võltsi enesekindluse. Tahtsin rahu ja alkohol pakkus näilist turvatunnet. Olen väga tundlik ja mulle meeldib omaette olla – võimalus, et kõik mind nägupidi tunnevad, on mu unistustest väga kaugel. Olen häbelik,» selgitas Nykänen alkoholi tarbimise peamisi põhjuseid.

Veebruaris tahab Nykänen hüppesuusad taas alla panna, sest Planicas peetakse veteranide MM. «Lähen sinna iseendast võitu saama. Hüppamine tõmbab mind endiselt, säde on alles,» sõnas neljakordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister. MK-sarjas võitis Nykänen 46 etappi ning selle tulemuse on suutnud 53 esikohaga ületada vaid austerlane Gregor Schlierenzauer.