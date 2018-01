Ilma olümpiasportlasteta Põhja-Korea jõudis otsusele: osaleme olümpial

«Talimängud kujutavad endast riigile suurepärast võimalust. Loodame väga, et olümpia kujuneb edukaks. Oleme valmis astuma selle nimel olulisi samme, kaasa arvatud oma delegatsiooni mängudele lähetamine,» ütles Kim poole tunni pikkuses pöördumises.

Portaali insidethegames.biz kinnitusel väitis Kim, et Põhja-Korea alustab osalusõiguse asjus õige pea Lõuna-Koreaga läbirääkimisi. Samas on praegu põhjakorealastest olümpianormi täitnud vaid iluuisutajad Ryom Tae-Ok ja Kim Ju-Sik. Seejuures lasid ka nemad olümpiakutse vastuvõtmise ametliku tähtaja mööda, ehkki võivad sellegipoolest mängudele pääseda. Lisaks võib juhtuda, et nii mõnigi Põhja-Korea sportlane saab mingil alal vabapääsme.

Spordi kõrval ei jätnud Kim oma kõnes mainimata ka globaalsemaid küsimusi, kuulutades, et 2017. aastal sai Põhja-Koreast täisvõimsusel tegutseda suutev tuumariik. «Kogu USA on meie tuumarelvade laskeulatuses ja minu laual on kogu aeg tuumanupp,» teatas Kim. Ühtlasi kutsus ta Lõuna-Koread üles ära jätma veebruaris-märtsis toimuvaid sõjaväeõppusi, kus osaleb ka USA.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in lausus vastuseks NBC-le, et õppused võidakse tõepoolest edasi lükata, kui see tähendab, et Põhja-Korea ei sega olümpiamängude läbiviimist ning katkestab ka omapoolsed raketikatsetused. USA kaitseminister James Mattis väitis aga seepeale, et 300 000 Lõuna-Korea ja 17 000 USA sõduri osalusel peetav õppus toimub igal juhul.