Šmigun-Vähi hiilis otse-eetris põletavast küsimusest kõrvale

13. detsembril teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), et 2006. aasta Torino taliolümpiamängude proovide järeltestimine on lõppenud, ühtegi positiivset proovi ei leitud ja ühtegi pooleliolevat vaidlust pole. See tähendas, et Šmigun-Vähile jäid Torinos võidetud olümpiamedalid alles.

Saates «Sajaga juubeliaastasse!» küsis ajakirjanik Skype’i vahendusel Šmigun-Vähilt, kas ROKi hiljutine otsus tähendab, et kõik varjud eestlanna sportlaskarjäärilt on nüüd kadunud. Šmigun-Vähi küsimusele vastust ei andnud.

ETV eetris olnud intervjuu

Kuidas sul on 2017. aasta läinud ja kas nüüd on kõik varjud sinu sportlaskarjäärilt kadunud?

Lõppev aasta oli minu jaoks tulvil headest emotsioonidest ning täis päikest. Olen õnnelik oma laste ja pere igapäevaste väikeste saavutuste üle. Samuti olen uhke, et olen oma õpingutega Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas lõpusirgele jõudnud ja uueks aastaks on jäänud vaid lõputöö kaitsmine.

Seda on hea kuulda. Millal sa suuskadele plaanid minna?

Ma armastan väga suusatamist ja mulle meeldib seda siiamaani teha ning see tuleb mul veel päris hästi välja.

Mida sa sooviksid iseendale ja meile kõigile uueks aastaks?

Kõigile headele Eesti inimestele – ma pean kõige tähtsamaks, et lähedastel läheks hästi ning pere ja sõbrad hoiaksid kokku. Et nad oleksid terved ja õnnelikud. Loodan, et algav juubeliaasta suudab meid kõiki Eesti inimesi veidikenegi rohkem üksteisele lähedasemaks muuta. Meid on ju tegelikult napilt miljon. Hoidkem üksteist ja soovigem üksteisele head.