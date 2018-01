Shiffrin jõudis oma iidoliga samale pulgale

Shiffrin on nüüd karjääri jooksul võidetud MK-etappide arvestuses ühel pulgal oma lapsepõlve kangelanna Marlies Schildiga. Teise koha teenis täna šveitslanna Wendy Holdener, kolmas oli samuti šveitslanna Melanie Meillard.

«Paralleelslaalom on täiesti erinev suurslaalomist või slaalomist. Sul on ikkagi konkurent kõrval. Tundsin, et Wendy oli täna väga näljane ning pidin end kõvasti üles häälestama. Kõik läks õnneks hästi,» kommenteeris Shiffrin võistlust.

Meestest võitis paralleelslaalomi rootslane Andre Myhrer, teine oli austerlane Michael Matt, kolmas sakslane Linus Strasser.