Kuld on rahast kallim: USA olümpiakoondise kapten loobus magusast lepingust

Viimased kolm aastat Buffalo Sabresi ridades mänginud 38-aastasel Giontal on olemas Stanley Cupi võit – see tuli 2003. aastal New Jersey Devilsi särgis. 2006. aastal kuulus ta ka USA olümpiakoondisesse, ent Torino mängud lõppesid ameeriklastele suure pettumusega: veerandfinaalis kaotati 3:4 Soomele ja jäädi suisa kaheksandaks. Nii sõidabki Gionta nüüd Pyeonchangi puuduva kulla järele.

«See on ainus asi, mis mul on veel saavutamata. Igaüks, kes olümpiale läheb, mõtleb võidule,» sõnas Gionta CBC-le. Kuna Rahvusvaheline Jäähokiliit ja NHL ei jõudnud ookeanitaguste mängijate osalemistingimuste osas kokkuleppele, ei tee NHL olümpia ajaks mängupausi ja NHLi mehi sestap olümpial ei näe – esmakordselt pärast 1994. aastat. Nii oli ka vabaagendist Gionta valiku ees: mõne NHLi meeskonnaga lepingu sõlmimine jätnuks ta olümpiast eemale. Ameeriklane lõigi seetõttu käed aste madalamas liigas ehk AHLis mängiva Rochesteriga.

«Inimesed ei pruugi meie mängijaid praegu eriti tunda, aga nad õpivad kiiresti, sest tegu on põneva seltskonnaga,» kinnitas koondise peatreener Tony Granato USA Todayle. Lisaks Giontale kuulub tuntumatest mängumeestest USA koondisesse Kuulsuste Halli liikme Raymond Bourque’i poeg Chris. 31-aastane Chris Bourque on aastaid AHLis säranud, sel hooajal on tema arvel 35 mänguga 11 väravat ja liiga tipptulemust märkivad 39 resultaatiivsuspunkti.

Granato rõhub kogemustele, kutsudes koondisesse peamiselt Euroopa tippliigades mängivaid ameeriklase. Kokku on koondises lisaks Giontale 15 meest Euroopa klubidest, neli ülikoolivõistkondadest ja kolm AHList. Viis meest mängib Šveitsis, viis KHLis, kolm Rootsis ja kaks Saksamaal.

Nii on näiteks Mark Arcobello 39 punktiga Šveitsi liiga punktiliider, Garrett Roe ja Broc Little hoiavad sama liiga samas arvestuses neljandat ja 11. kohta. Lisaks kuuluvad rivistusse NHLi kogemusega Matt Gilroy, James Wisniewski, Jon Blum, Noah Welch, Bobby Butler, Chad Billins ja Bobby Sanguinetti. Kaitsjate nimekirjast torkab silma Rootsi liigas mängiv Ryan Gunderson, ainsa väravavahina on praegu aga üles antud Helsinki Jokerite ridadesse kuuluv Ryan Zapolski. Kuu lõpuks lisandub talle veel kaks kolleegi.

Paljude mängijate jaoks on NHLi mängijate eemalejäämine aga elu ainus võimalus olümpiale sõita. Võtkem või 30-aastane Bobby Butler, kelle karjääris on küll kirjas 130 mängu Nashville Predatorsi eest, ent kes praegu mängib AHLis Milwaukee Admiralsi ridades. Pärast koondisenimekirja avaldamist tegi Butler uudise teatavaks ka oma isale ja see vaatepilt on nautimist väärt:

TFW you tell your dad that you’ve made the US Olympic Team #TeamUSA pic.twitter.com/ASoOYYXS4Z — Milwaukee Admirals (@mkeadmirals) January 1, 2018

«Suudame vastastele konkurentsi pakkuda küll. Venemaal on mitu nimekat mängijat, aga üldiselt võib selle turniiri võita ükskõik kes. Tuleb lihtsalt oma parimat hokit mängida ja meie kui treenerite töö on tagada, et mängijad täpselt seda ka teeksid,» oli Granato enesekindel.

11. jaanuariks on lubanud oma nimekirja avalikustada ka Kanada koondis.