Norralaste kurikuulus astmainhalaator kütab Tour de Skil taas kirgi

«See on meil kogu aeg kaasas. Sportlased hingavad selle abil soolveelahust. Tegu on täiesti lubatud taastumisviisiga,» selgitas Olberg Expressenile. «Teeme kõik selleks, et sportlaste mured seoses hingamisteedega leiaksid võistluse järel võimalikult kiire lahenduse. Ja teiseks aitab see neil öösel korralikult välja puhata, kui köha neid kogu aeg üles ei aja.»

Nebulisaatori kaudu soolveelahuse hingamist ei keela tõepoolest ükski reegel, küll aga ei tohi selle aparaadi kaudu manustada astmarohtu. Täpselt nii jäi 2014. aasta talvel vahele Norra tippsuusataja Martin Johnsrud Sundby, kelle organismist leiti lubatust mitu korda rohkem ravimit. Sundby pääses siiski kerge karistuse, vaid kahekuise võistluskeeluga, mille ta kandis pealegi ära suvekuudel.

«Muidugi on ka neid sportlasi, kes peavad tarvitama muid ravimeid, olles saanud selleks arstidelt eriloa. Aga neid ei manustata selle inhalaatori kaudu,» selgitas Olberg. «Niisuguseid sportlasi pole palju ja neil on oma vajalikud vahendid kaasas.»

Rootsi suusakoondise arstile Per Anderssonile ei tulnud Olbergi jutt ja nebulisaatori kasutamine üllatusena. «Nad ei tee midagi keelatut ega reeglitevastast. Aga me ise oleme Rootsi koondises valinud teise tee,» sõnas Andersson.