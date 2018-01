Eero Mõttuse olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Korduvalt on pärast haigust mindud starti mõttega, et sörgin nüüd lihtsalt raja läbi, sest raha on makstud. Alati olen plaanitust kiiremini jooksnud. Enamasti maksimaalse kiirusega, mida võimed hetkel lubavad. Eriti hull on asi orienteerumisega, seal kipub juba tavalise trenni ajal hasart üles minema. Nii et sisuliselt treeningut nagu polegi. Et kõik orienteerumised ongi võistlused. Mulle tundub, et ma pole üksi – päris paljud päevakulised talitavad sedasi. Niimoodi kahjuks ei arene ja pole tervislik.