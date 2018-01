Hanna Eliise Kase olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Spordialasid on väga palju. Kõik neist ei ole isegi füüsilised, näiteks male. Paljud inimesed tahaksid sõna «sport» kuuldes minema kõndida. Ilmselt seostatakse seda millegi väsitavaga ja kõik spordiga seonduv on neile lihtsalt vastumeelne. Väsimus, higi, palavus ja valusad lihased ei kõla just eriti hästi, aga see ei pea nii olema. Sporti tuleks võtta pigem kui enesearendamist, mitte surnuks pingutamist. See peaks olema igale inimesele individuaalne: nii koormus, kestvus kui ka vahendid, sest igal inimesel on oma tase ja tahetakse saavutada erinevaid tulemusi.

Olümpia on eksisteerinud juba väga ammusest ajast. See andis võimaluse enda oskusi näidata ja ennast ületada. See on sportlastele väga oluline olnud. Ka võitmine on väga tähtis ja sageli kasutatakse võidu nimel ebaausaid võtteid. Aga kas ebaaus võit on seda ikka väärt? Mis üldse on võit? Mõnele piisaks oma vanuserühma parimast tulemusest, aga mõni tahab saavutada maailmarekordit.

Ütlus «kõige tähtsam on osavõtt» vastab tõele, sest kui üha rohkem osaleda, siis võib väga kaugele jõuda ja kogemuste saamine on alati võitmine. Spordis tuleks arvestada ka enesetunde ja kogemuste, mitte ainult medalite ja karikatega.