Tarvi Talve olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Alles aastate möödudes sain teada, et see lugu räägib antiikmängude olümpiavõitjast Küreene Eurydamasest ja seda tuntakse Rooma hellenisti Claudius Aelianuse teose «Poikile historia» («Kirev ajalugu») kaudu. Kuid kümneaastast poissi muutis sellest sündmusest lugemine sedavõrd, et hakkasin märkamatult ja teadvustamata oma treeningutesse teisiti suhtuma. Raskustest, pingutustest ja takistustest said proovilepanekud, väljakutsed ning arengu motivaatorid. Ja mitte ainult spordis.

Veelgi hiljem olen teada saanud, et Eurydamase lugu ei pruugi üldse olla ajalooline fakt, tõsieluline sündmus. Muud käsikirjalised allikad teda olümpiavõitjate nimistus ei maini. Ja siiski on see lugu enam kui tõestisündinud, olles sageli korratult lausa legend või koguni müüt.

Inimhinge süvahoovuste uurija ja strukturalismi rajaja Claude Lévi-Strauss on kirjutanud: «Müüdid on multidimensionaalsed. Nad on universaalsetele seadustele alluvad mõtlemise algstruktuurid, mida ei tohi seletada mingile välisele reaalsusele tuginedes, ehkki nad avalduvad alati konkreetses kontekstis. Sellised struktuurid toimivad inimeste teadvuses, kuid inimesed ise ei ole neist teadlikud.»

Nõnda on sportlik, ent mitte üksnes sportlik pingutus jäänud minu jaoks allaandmatu eneseületuse tunnuseks ning Eurydamase võitjanaeratus inimese üheks olulisemaks mõõtmeks.