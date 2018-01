Rein Vahisalu olümpiaessee: võit iga hinna eest?

Mustanahaline Oenomaus, kes kannab Doctore austavat nimetust, on tõeline autoriteet, guru, kes hoiab Quintus Lentulus Batiatuse luduses gladiaatorite au ja õiglustunnet püsti ega anna meestele treeningutel armu. Ludus on tänapäeva mõistes tall (autosport), kampus või tipptasemel treeningubaas.

Capua rahvas tahab vaatemängu näha. Batiatusel on Capua parima luduse omaniku ja ainuvalitsejana parim valik võitlejaid. Ainuüksi esinumbrid Gannicus ja Crixus on kulda väärt ja nendest noorem ja perspektiivne Agron hakkab nende kandadele jõudma.

Ja Doctore on tasemel. Ta on väljapaistva karjääriga endine tipp-gladiaator, tunneb kõiki võitlustehnikaid ja oskab neid meestele edasi anda. «Teie tahe, minu teod,» ütleb ta oma peremehele, kui see mingi nõudmise või küsimusega tema poole pöördub. Batiatus on Capua tuntud raha- ja võimumees, kes ei vali eesmärkide saavutamiseks vahendeid.

Need ulatuvad ka poliitikasse: algul magistraadiks ja sealt edasi juba senaatoriks, kusjuures gladiaatorite talli pidamine aitab neile eesmärkidele tublisti kaasa. Tema rivaalil ja kolleegil Soloniusel on samuti ludus heade meestega, aga tema tallis on sõnnik! Õigemini rämps, nagu Batiatus ühe vaatemängu ajal VIP-loožis istuvale senaatorile ütles.

Supertalent Spartacus

Nüüd aga on vaateväljale ilmunud mees kusagilt Traakiast, suur talent, kes vorpis neljast moodsa võitlusvarustusega Soloniuse mehest neli verist lihakämpu.

Neli raiutud jäsemetest ja kerest verd tilkuvat surijat visati kaarikule ja sõidutati areenilt minema. See isepäine traaklane, Spartacus nimeks, on ju supertalent, võib rahvamagnetiks saada, haistis Batiatus mehe potentsiaali. Ainult et ta on üks suure egoga juurikas. Küll Doctore temast õige mehe voolib, on supertalli omanik kindel.

«Sinu elu ja nimi on nii, nagu meie ütleme,» teeb treener uue mehega sotid selgeks. Kui see koheselt käsklust täitma ei asu, saab ta juhendajalt lendu lastud nööri omale puntrana kaela ümber.

Kohanemine oli Spartacusel valus, nõudis higi ja verd, kohati jäeti ta söögist ilma. Gannicus ja Crixus olid saavutuste poolest võrdsed mehed, mõlemad korduvalt Capua tšempionideks tulnud. Crixus paistis silma lühikese kasvu poolest, mida kompenseeris eriline väledus võitlusvahendite käsitlemisel. See tšempion oli Capuasse toodud kauge mere tagant.

Mõlemad haistsid uues mehes konkurenti ja tema vastu mõeldi välja igasuguseid nippe. Aga Spartacusele pakuti ka sõprust. Agron oli üks selline. Agron on andekas, aga kannatamatu ja impulsiivne ning otsuste tegemisel heitlik, mistõttu on tal tallis tihti pahandusi.

Kõik naeravad ka tema soengu üle, mida ta iga kuu vahetab. Agron tahab Crixusega võrdseks saada ja siis temast mööda minna.

Rahvas nõuab tipptasemel meelelahutust