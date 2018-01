Raido Ränkel haigestus poolteist kuud enne olümpiat kopsupõletikku

Kui jõulude ajal jäi mulje, et Ränkelit vaevab vaid külmetus, siis tegelikult osutus probleem tõsisemaks. «Vahepeal oli tal seis juba parem ning ta sai kergelt väljaski käia, aga aasta viimasel päeval läks seis tal jälle kehvemaks,» ütles Team Haanja peatreener Anti Saarepuu.

Saarepuu sõnul on tegu ühepoolse kopsupõletikuga ning arstide hinnangul pole seis väga hull. «Nädalaga peaks ta jalad alla saama. Tuleb loota, et ta paraneb vähemalt nii nagu prognoositud või isegi paremini. See tähendaks, et ta saab kuu enne olümpiat taas treenima, mis ei tohiks väga suurt jälge jätta,» hindas Saarepuu.

Plaanide kohaselt sõidab Ränkel koos Marko Kilbiga 11. jaanuaril olümpiaeelsesse ettevalmistuslaagrisse. «Algselt oli prognoositud talle ka Planica ja Seefeldi MK-etapid, kuid eks me vaatame, kuidas tal see seis on,» sõnas Saarepuu.

Murdmaasuusatamises algab meeste jaoks olümpia 11. veebruaril, kui sõidetakse suusavahetusega sõit. Individuaalne klassikasprint on kavas 13. veebruaril.