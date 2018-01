Maru möllab ka laskesuusatajate MK-etapi eel. Tobreluts: korra müristas ja lõi välkugi

«Oberhofile tüüpilised tingimused: hommikul sadas vihma ja vahepeal tuli rahet ja siis viis sentimeetrit värsket lund, korra müristas ja lõi välkugi. Täna on veel udu puudu. Tüüpiline Oberhof,» sõnas koondise peatreener Indrek Tobreluts ERRi spordiportaalile.

Tuule tõttu võistluste ärajäämist Tobreluts ei usu. «Kui tugev tuul toob pilved kohale, siis nähtavuse tõttu on ära jäänud. Tuul on küll tugev, aga lasketiir on natuke mäe sisse toodud ja kaitseb tugeva tuule eest.»