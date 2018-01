Shiffrin sai USA edukaimalt olümpiasuusatajalt vägeva komplimendi

Sarja kokkuvõttes kasvas karjääri 38. etapivõidu noppinud Shiffrini edu sakslanna Viktoria Rebensburgi ees juba 571 punktile. Viimasest 27 MK-slaalomist on ta võitjana lõpetanud koguni 22.

«Mikaela on ilmselt parim mäesuusataja, keda ma olen eales sõitmas näinud. Pean siinkohal silmas nii mehi kui naisi,» ülistas vaid 22-aastast kaasmaalast kuue medaliga USA edukaima olümpiasuusataja au kandev Bode Miller (40).

Ta lisas usutluses Reutersile: «Mikaela on niivõrd hea tasakaaluga, dünaamiline, intensiivne ja keskendunud, et tal Pyeongchangis võimalus igal alal, kui starti asub.» Shiffrin võitis nelja aasta eest Sotši olümpial kuldmedali slaalomis, ta on kolmekordne maailmameister ja mulluse MK-sarja üldvõitja.