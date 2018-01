MK-sarja liidri kukkumine tekitas skandaali

Enne kolmandat osavõistlust üldarvestuses poolaka Kamil Stochi järel teisel positsioonil paiknenud sakslane Richard Freitag kukkus eile K130 mäel esimeses voorus. Freitag ise jäi terveks, aga tema tuur jäi pooleli.

Schuster oli pärast võistlust ilmselgelt pahane ja süüdistas otsuses kohtunikke. Nimelt olla Freitagi kiirus tuule tõttu liiga suur ning kohtunikud võinuks veidi oodata. «Žürii pidanuks ettevaatlikum olema, aga Norra delegaat arvab teisiti. Täna oli riski võtmiseks halb päev,» pahandas Schuster Saksa ajakirjanikele.

Jutt käib norralasest Geir Steinar Loengist, kellel on tehnilise delegaadina sellistes otsustuspunktides kõige valjem hääl. Loeng kinnitas NRK-le, et suusahüppajate turvalisuse tagamine on kohtunikele oluline, ent ühtlasi jälgitakse ka tõika, et hüpped oleksid põnevad. Antud juhul kontrolliti siiski ka korralikult tuule kiirust ning see oli normi piires.

Loeng rõhutas ka asjaolu, et ka Freitag on olukorras süüdi, sest hüppas liiga kaugele. «Mägi on 130 meetrit, Freitag hüppas 130 meetrit. Mida siin veel arutada?» sõnas ta.

NRK mäletab, et ka varem on Schuster ja Loeng omavahel sõnelenud ning heitnud norralasele ette ka rahvuskaaslaste eelistamist.

Nelja hüppemäe turneel on 833,2 punktiga kindel liider Stoch. Teiseks kerkis 768,7 punkti kogunud sakslane Andreas Wellinger, kolmandal real paikneb jaapanlane Junshiro Kobayashi (765,7 p). Järgmine osavõistlus, mis on ühtlasi ka viimane, leiab aset 6. jaanuaril Bischofsofenis.